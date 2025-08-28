© Foto: adobe.stock.comNach dem geplatzten Frühstart setzt Stada erneut auf ein IPO. Anleger müssen entscheiden, ob sie trotz Milliardenverschuldung an das Börsen-Comeback glauben.Der hessische Arzneimittelhersteller Stada will im Herbst an die Börse gehen. Vorstandschef Peter Goldschmidt erklärte, das Unternehmen sei nach einer Verschiebung im Frühjahr nun deutlich besser aufgestellt. "Eine größere Pipeline an eingekauften Medikamenten und unsere Präsenz in Europa sind gute Vorzeichen für Stada", sagte Goldschmidt in einem Interview mit Bloomberg. Zweiter Anlauf nach geplatztem Frühstart Schon im Frühjahr wollten die Private Equity Gesellschaften hinter dem Arzneimittelhersteller Stada den Börsengang auf den Weg …Den vollständigen Artikel lesen ...
