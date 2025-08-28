Starke Zahlen, schwacher Ausblick: CrowdStrike wächst rasant und übertrifft die Erwartungen - doch die Folgen des berüchtigten Update-Desasters lasten weiter schwer. Millionenkosten für Kundenanreize und Ausfälle drücken auf den Ausblick fürs dritte Quartal. Anleger reagieren prompt: Die Aktie rutscht spürbar ab.CrowdStrike hat nach starken Zahlen im zweiten Quartal einen vorsichtigen Ausblick für das dritte Quartal abgegeben. Der Spezialist für Cybersecurity erwartet Erlöse zwischen 1,21 und 1,22 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
