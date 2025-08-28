Delivery Hero meldete solide Q2/25-Ergebnisse mit einem Umsatzwachstum, das das GMV deutlich übertraf, und einer weiter steigenden Profitabilität. Das Q2-GMV stieg um 3 % yoy auf 12,24 Mrd. EUR, während der Gesamtsegmentumsatz um 19 % yoy auf 3,66 Mrd. EUR zulegte und damit die Konsensschätzungen übertraf. Im H1 erhöhte sich das bereinigte EBITDA um 71 % yoy auf 411 Mio. EUR, wobei der Konzern erstmals ein positives operatives Ergebnis erzielte. Der Cashflow verbesserte sich, und durch Anleiherückkäufe wurden Schulden reduziert. Die Prognose wurde angepasst um Währungseffekte, während GMV- und Umsatzwachstum intakt bleiben. Wir revidieren unsere Schätzungen hauptsächlich aufgrund von FX- und Working Capital-Anpassungen, halten jedoch an unserem Kursziel von 45 EUR fest. Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/delivery-hero-se
