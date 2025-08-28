© Foto: Dall-ESolana setzt sich mit starkem Kursplus an die Spitze des Kryptomarkts und Anleger spekulieren bereits auf ein mögliches neues Allzeithoch.Solana (SOL) setzt sich als am Donnerstag als Leitstern im Krypto-Sektor durch und führt einen breit angelegten Marktaufschwung an. Während die meisten Kryptowährungen zuletzt eher seitwärts tendierten, verzeichnete Solana in den vergangenen 24 Stunden ein deutliches Plus von 4,93 Prozent und liegt damit auf Wochensicht 13,18 Prozent im Plus. Der Großteil der Gewinne wurde in den letzten zwei Tagen erzielt. Mit einem Kurs von aktuell 211,14 US-Dollar notiert Solana aktuell auf Platz sechs der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung (Stand: 11:00 …Den vollständigen Artikel lesen ...
