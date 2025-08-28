Genoa, Italien und Madrid (ots/PRNewswire) -Esaote Group, ein führender italienischer Innovator im Bereich der medizinischen Bildgebung - Ultraschall, spezielle Magnetresonanz und medizinische IT - wird auf dem European Society of Cardiology (ESC) Congress 2025 vertreten sein, der vom 29. August bis 1. September auf der IFEMA MADRID (Booth A280, Ausstellungshalle West) stattfindet.Das Herzstück der Esaote-Präsentation ist ein umfassendes Portfolio an kardiovaskulären Bildgebungstechnologien, die darauf ausgelegt sind, die diagnostische Präzision zu verbessern, die Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die klinische Entscheidungsfindung über das gesamte Versorgungskontinuum hinweg zu unterstützen.Einer der Höhepunkte wird die Einführung des MyLabC30* cardio sein, ein leistungsstarkes tragbares Ultraschallsystem, das speziell für die Kardiologie entwickelt wurde. Mit dem größten Touchscreen seiner Klasse, einer intuitiven Touch-Benutzeroberfläche und fortschrittlichen KI-gestützten Tools reduziert das MyLabC30 cardio die Untersuchungszeit erheblich und gewährleistet gleichzeitig Diagnosesicherheit - selbst bei den komplexesten Fällen, indem es zuverlässige qualitative und quantitative Bewertungen liefert. Dank der langen Batterielebensdauer und der robusten Leistung eignet sich das Gerät sowohl für Routine- als auch für Notfallsituationen.Ebenfalls neu vorgestellt wird HeartScan Assistant, eine neue KI-gestützte Funktion zur Unterstützung der Anleitung für Herz-Ultraschall. Es wurde entwickelt, um medizinisches Fachpersonal bei der Erfassung von transthorakalen Herzultraschallbildern zu unterstützen, indem es in Echtzeit KI-Feedback zur Sichtklassifizierung und Bildqualität liefert. Dies beschleunigt die tägliche Praxis für alle Kardiologen und kommt insbesondere der Notfallversorgung und weniger erfahrenen Fachleuten zugute.Ein aufschlussreicher Vortrag über Hyperdoppler-Techniken und ihre klinischen Anwendungen wird am Samstag, den 30. August, von 12:00 bis 13:30 Uhr am Esaote booth gehalten, um zu bewerten, wie Kraftverteilungsanalysen erweiterte oder dysfunktionale Herzen identifizieren und die Auswirkungen von Resynchronisationstherapien bei Herzinsuffizienzpatienten überwachen können.Im Bereich der IT für das Gesundheitswesen wird Ebit, das IT-Unternehmen für das Gesundheitswesen von Esaote, die neueste Entwicklung seiner Suitestensa CVIS PACS platform vorstellen. Die Plattform wurde sowohl für die ambulante als auch für die interventionelle Kardiologie entwickelt und integriert KI-gestützte Tools wie fAInd für die klinische Entscheidungsunterstützung und ZEfiRO für die intelligente Workflow-Orchestrierung. Es bietet außerdem eine nahtlose Integration mit fortschrittlichen Tools wie CAAS Qardia.CAAS Qardia ist eine Echokardiographie-Suite, die von Pie Medical Imaging (Teil der Esaote Group) entwickelt wurde. Die kommende Version v2.2 - vorgestellt auf dem ESC - führt Qardia View Classifier ein, ein KI-gestützter Assistent, der entwickelt wurde, um eine Vorauswahl optimaler Bilder für standardisierte Messungen zu treffen, die manuelle Auswahl zu minimieren und die Zeit zu reduzieren, die für das Navigieren durch Bildsätze aufgewendet wird. Darüber hinaus sind kritische Echomessungen, einschließlich Myokarddehnung und Herzdimensionen, jetzt automatisiert. CAAS Qardia ermöglicht sowohl den Standalone- als auch den Zero-Footprint-Zugriff über einen Webbrowser.Die Esaote Group bekräftigt ihr Engagement, die kardiovaskuläre Diagnostik durch Innovation, klinische Zusammenarbeit und kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung voranzutreiben.*FDA pending. Nicht zum Verkauf in den Vereinigten Staaten verfügbarEsaote Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung (Ultraschall, MRT und Software für das Management diagnostischer Prozesse). Ende 2024 beschäftigte die Gruppe 1.300 Mitarbeitende, die Hälfte davon in Italien. Mit Anlagen in Genua und Florenz und eigenen Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in über 100 Ländern weltweit vertreten. www.esaote.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/esaote-group-prasentiert-kardiale-innovationen-auf-der-esc-2025-in-madrid-302539903.htmlPressekontakt:PRESS OFFICE Esaote S.p.A.,Mariangela Dellepiane,Leiterin der Abteilung Kommunikation und Außenbeziehungen,mariangela.dellepiane@esaote.com,Tel.: + 393351289783,Fede Gardella,Pressestelle: + 39 335 8308666 - esaotepress@esaote.comOriginal-Content von: Esaote S.p.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063022/100934311