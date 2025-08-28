Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) -Gurtam hat die neuesten Details zu seiner Spitzenveranstaltung Telematics & Connected Mobility 2025 (https://conference.gurtam.com/) bekannt gegeben, die am 10. und 11. September 2025 in Vilnius, Litauen, stattfinden wird. Die zweitägige Konferenz, an der Flottenbetreiber, Telematikdienstleister, Experten und Hardwarehersteller teilnehmen, wird die Technologien und Strategien vorstellen, die die nächste Ära der vernetzten Mobilität bestimmen.Zwei Themen, ein Ziel: handlungsorientierte ErkenntnisseDas Konferenzprogramm umfasst zwei parallele Themenbereiche - Wirtschaft und Strategie sowie Technik und Ingenieurwesen -, die durch eine groß angelegte Technologieausstellung ergänzt werden. Die Teilnehmer erhalten sowohl visionäre Perspektiven als auch praktische Tools, die sie sofort anwenden können, von Marktprognosen bis hin zu praktischen Fallstudien.Zu den mit Spannung erwarteten Vorträgen gehört "Wahrnehmung und Realität: aktuelle Trends und Merkmale des europäischen Marktes für Flottentelematik", der von Andrew Jackson von PAVE Insight gehalten wird. Auf der Grundlage von fast zwei Jahrzehnten Branchenforschung wird Jackson datengestützte Einblicke in die Telematikverbreitung, die Hardware-Muster und die Möglichkeiten, die sich mit der Umstellung Europas auf 3G-Netze ergeben, präsentieren.Künstliche Intelligenz wird auch im Mittelpunkt einer Reihe von Vorträgen stehen, darunter "Telematik trifft KI: Architektur, Implementierung und Auswirkungen auf die Wirtschaft" von Aliaksei Shchurko, Geschäftsführer von Gurtam, und "KI-gestützte Mobilität: Vision, Präzision, Vorhersage" von Arturs Burnins, Geschäftsführer von ATOM Mobility. Das Programm gipfelt in einer hochkarätigen Podiumsdiskussion, die von Amy Nordrum, leitende Redakteurin bei MIT Technology Review, moderiert wird und die Schnittmenge von KI, Elektrifizierung und dem sich entwickelnden Mobilitäts-Ökosystem untersucht.Neben den Konferenzsitzungen werden auf der Technologieausstellung führende Unternehmen ihre Innovationen in den Bereichen Telematik, IoT und Mobilitätslösungen vorstellen. Zu den Ausstellern gehören weltweit tätige Unternehmen aus den Bereichen Hardwareherstellung, Konnektivität, Softwareplattformen und branchenspezifische Anwendungen, die Sektoren wie Logistik, intelligente Städte, Landwirtschaft, Bauwesen und Bergbau abdecken. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die neuesten Geräte, Integrationstools und realen Implementierungen aus erster Hand kennenzulernen, was die Ausstellung zu einer wichtigen Ergänzung des Vortragsprogramms macht.Albert Komar, Leiter der Marke Gurtam, kommentierte: "Bei Telematik und vernetzter Mobilität ging es schon immer um mehr als nur um Technologie: Es geht um die Verbindung von Menschen, Ideen und Innovationen, die die Zukunft des Verkehrs und der Geschäftsabläufe gestalten. Die diesjährige Agenda bietet sowohl visionäre Perspektiven als auch praktische Tools, die unser Publikum sofort umsetzen kann."Die Anmeldung für Telematics & Connected Mobility 2025 ist noch offen. Um mehr über das Programm zu erfahren und sich einen Platz zu sichern, besuchen Sie https://conference.gurtam.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2758963/Gurtam_Telematics_conference.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ki-elektrifizierung-und-flottendigitalisierung-im-fokus-der-telematics--connected-mobility-2025-in-vilnius-302540940.htmlPressekontakt:Albert Komar,Leiter der Marke Gurtam,a.komar@gurtam.com,+370 699 59 224Original-Content von: UAB «Gurtam», übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102688/100934310