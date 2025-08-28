Berlin und Seattle (ots/PRNewswire) -Die Kombination der beiden sich ergänzenden Unternehmen schafft den größten und effizientesten FBA-Aggregator, der zur bevorzugten Konsolidierungsplattform wirdWhele, LLC ("Razor Group" oder "Razor"), eine globale Holdinggesellschaft für Konsumgüter, die sich auf den Erwerb und die Skalierung profitabler E-Commerce-Marken konzentriert, und Infinite Commerce ("Infinite"), ein führender Entwickler und Verkäufer von Konsumgütern auf E-Commerce-Marktplätzen, gaben heute eine Fusion bekannt, durch die ein weltweit führender Aggregator für Online-Marktplatzhändler entsteht.Das neu fusionierte Unternehmen mit Sitz in Berlin und Boston, das unter der Marke Razor firmieren wird, vereint branchenführende Größe und eine vollständig integrierte Technologieplattform, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine E-Commerce-Aktivitäten weiter zu automatisieren. Das fusionierte Unternehmen wird ein Sortiment von Produkten über verschiedene Online-Kanäle in den USA, Großbritannien und der EU verwalten. Unter der Führung von Razor-CEO Max Biller und CFO Jörg Meiner ist das fusionierte Unternehmen einzigartig positioniert, um die Konsolidierung im Bereich der E-Commerce-Aggregatoren weiter voranzutreiben. Steve Neufer, CEO von Infinite Commerce, wird als Executive Chairman des Vorstands fungieren und weiterhin eine Schlüsselrolle für das zukünftige Wachstum und die Unternehmensführung des fusionierten Unternehmens spielen."Der heutige Tag markiert einen entscheidenden Schritt beim Aufbau der effizientesten, datengesteuerten Verkaufsplattform auf Amazon", sagte Biller. "Durch die Kombination der Kategorie-Tiefe und Technologie von Razor mit der operativen Strenge und der bewährten Erfolgsbilanz von Infinite bei der Entwicklung neuer Produkte und der erstklassigen Lieferkette werden wir unsere Kunden besser bedienen, schneller vorankommen und - was am wichtigsten ist - eine konsistente Rentabilität in großem Maßstab erzielen."Das fusionierte Unternehmen wird eine einheitliche Technologieplattform nutzen, die Prognose-, Preis- und Werbetools integriert, um die Margen und das Bestandsmanagement zu verbessern. Mit ihrem marken- und regionenübergreifenden Betrieb erweitert die Plattform die Auswahl und verbessert die Verfügbarkeit für Kunden, stärkt die Verhandlungsposition und Reichweite für Lieferanten und sorgt für Rentabilität in großem Maßstab für Investoren."Diese Fusion ist ein Gewinn für unsere Teams, unsere Lieferanten und unsere Aktionäre", sagte Neufer. "Wir bringen zwei Unternehmen zusammen, die an diszipliniertes Wachstum und transparente Umsetzung glauben. Als Executive Chairman freue ich mich darauf, Max und das Führungsteam bei der Integration, Innovation und Erschließung des nächsten Kapitels der Wertschöpfung zu unterstützen."Durch diese strategisch fusionierte Struktur soll das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte eine branchenführende Rentabilität erreichen und in die Entwicklung biologischer Produkte investieren, um das Wachstum im Jahr 2026 wieder anzukurbeln. Gestützt auf eine starke Bilanz und engagierte Stakeholder wird Razor durch aggressive, aber umsichtige Fusionen und Übernahmen im FBA-Bereich weiteres Wachstum vorantreiben und neue Maßstäbe für den skalierten E-Commerce setzen.INFORMATIONEN ZUR RAZOR GROUP Whele, LLC ("Razor Group" oder "Razor") ist ein weltweit führendes Konsumgüterunternehmen, das rentable E-Commerce-Marken erwirbt, integriert und skaliert. Das 2020 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin nutzt fortschrittliche Datenanalyse, Technologie und operatives Know-how, um die Leistung zu optimieren und nachhaltiges Wachstum auf Online-Marktplätzen zu fördern, wobei der Schwerpunkt auf Amazon-FBA-Geschäften liegt. Mit einer Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung von über 1 Milliarde US-Dollar von führenden Investoren hat Razor ein diversifiziertes Portfolio von mehr als 200 Marken weltweit aufgebaut. Mit mehr als 400 Mitarbeitern auf mehreren Kontinenten definiert Razor die Zukunft digitaler Konsumgüter neu, indem es vielversprechende Online-Händler in weltweit anerkannte, nachhaltige Unternehmen verwandelt. Für weitere Informationen über Razor besuchen Sie bitte www.razor-group.com.INFORMATIONEN ZU INFINITE COMMERCE Infinite Commerce ("Infinite") ist ein weltweit führender Entwickler und Verkäufer von Konsumgütern auf den größten E-Commerce-Marktplätzen der Welt. Das Unternehmen wurde 2024 durch den Zusammenschluss von Juvo Plus, Cap Hill Brands, Dragonfly und Moonshot Brands gegründet und bietet mehr als 10.000 Artikel in Kategorien wie Haushalt und Küche, Kinderprodukte, Sport und Outdoor, Haustiere und Verbrauchsgüter an. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 350 Millionen US-Dollar und Partnerschaften mit Einzelhändlern wie Amazon, Walmart, Target, Chewy, eBay, Kohl's und Overstock kombiniert Infinite Commerce Kategorie-Know-how mit operativer Strenge, um Produkte, die Kunden lieben, in großem Umfang anzubieten. Infinite Commerce hat seinen Hauptsitz in Seattle und wird von einem erfahrenen Team aus Führungskräften aus den Bereichen E-Commerce und Verbrauchermarken geleitet und von mehreren institutionellen Investoren unterstützt. Weitere Informationen über Infinite finden Sie unter www.infinitecommerce.com.agerber@gbpr.comKontakt:Avery GerberGaffney Bennett PRagerber@gbpr.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2759463/Whele_Razor_Group_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2759464/Infinite_Commerce_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/razor-group-und-infinite-commerce-fusionieren-und-bilden-so-den-fuhrenden-konsolidierer-im-fba-aggregatorbereich-302540894.htmlOriginal-Content von: Whele, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180661/6105921