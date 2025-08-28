Frankreich stolpert politisch - doch die Aktienmärkte halten Kurs. Der Stoxx 600, CAC 40 und DAX zeigen bemerkenswerte Widerstandskraft, und europäische Aktien bleiben gefragt, obwohl die Schlagzeilen aus Paris lauter werden. Wer jetzt voreilig Aktien verkauft, könnte die eigentlichen Chancen verpassen. Aktienmärkte trotzen Frankreich-Unruhe Europas Aktienmärkte trotzen der politischen Unruhe in Frankreich: Führende Wall-Street-Häuser erwarten, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
