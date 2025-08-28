Im ersten Halbjahr sind in Deutschland 648 neuen Batterie-Elektrobusse auf die Straßen gekommen, so viele wie noch nie binnen sechs Monaten. Beliebtester Hersteller war Daimler Buses, gefolgt von MAN und BYD. Die Chinesen erklommen in der Bundesrepublik somit erstmals das Treppchen. In Europa steht mit Yutong weiter ein chinesischer Hersteller an der Spitze. In Deutschland sind zwischen Januar und Juni 648 Batterie-elektrische Elektrobusse mit über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net