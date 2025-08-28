Dass der türkische Hersteller Togg mit einem Auftritt auf der IAA seinen Deutschland-Start feiern will, war bereits durchgesickert. Jetzt bestätigt Togg selbst, dass man neben dem bekannten SUV T10X auch die E-Limousine T10F in München zeigen wird. Der Messeauftritt in München soll die Vorhut für den Verkaufsstart des T10X in Deutschland bilden, der wohl noch in diesem Jahr erfolgen soll - auch wenn er ursprünglich schon für den Herbst 2024 in Aussicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
