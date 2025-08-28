München (ots) -Tag und Nacht rufbereit für alle Notfälle, immer in enger Zusammenarbeit mit der Mannschaft der Feuerwache und ständig fordernd gegenüber sich selbst und anderen: Notfallmedizinerin Dr. Nina Haddad steht im Mittelpunkt der ARD Serie "Die Notärztin". Die erste Staffel verfolgten im Frühjahr 2024 durchschnittlich vier Millionen Zuschauer:innen, inzwischen laufen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel rund um die Mannheimer Rettungswache, in der Feuerwehrleute und medizinische Rettungsteams eng zusammenarbeiten. Die 13 neuen Folgen werden von der Polyphon Film für den Dienstagabend im Ersten und die ARD Mediathek produziert. Die Ausstrahlung ist für das erste Halbjahr 2026 geplant.Vor der Kamera hat das Ensemble der Rettungswache wieder zusammengefunden: An der Seite von Sabrina Amali als Nina Haddad spielt Paul Zichner den Rettungssanitäter Paul Raue. Max Hemmersdorfer ist als Feuerwehrmann Markus Probst zu sehen. Mark Zak als Brandmeister Pio Rogosa, Anna Schimrigk als Feuerwehrfrau Billy Johannes und Johannes Kienast als Patrick Köster, Leiter der Wache, vervollständigen das Team. Jan Haering und Florian Gottschick führen Regie, die Drehbücher stammen von Jan Haering, Tina Thoene, Nina Blum und Frank Wollin.Auch in der zweiten Staffel muss das Team der Rettungswache mit den unterschiedlichsten Einsätzen zurechtkommen. Jede Schicht ist anders. Schnelle Einschätzung und Reaktion sind gefordert, ob es sich um eine Massenkarambolage auf der Stadtautobahn, leichtsinnige Teenager in einem Fluss, Schwerverletzte bei einem Autorennen oder eine Rettung hoch oben auf einem Baukran handelt. Die Konstante im Leben der Notärztin sind die Kolleginnen und Kollegen, das Team der Wache, mit all seinen Stärken und Schwächen, seiner Einsatzbereitschaft und seinen Strategien zur Verarbeitung. Wenn es hart auf hart kommt, ist gegenseitige Hilfe selbstverständlich und alle stehen füreinander ein. In Staffel 2 wird auch das Privatleben der Protagonist:innen nicht zu kurz kommen, zumal Nina schon die Erfahrung gemacht hat, dass sich dieses vom Beruflichen nicht immer trennen lässt. Nach ihrem nicht gerade einfachen Start in der Rettungswache muss die Ärztin darauf achten, ihre Grenzen zu erkennen und Entscheidungen auch im Hinblick auf das Team abzuwägen."Die Notärztin" ist eine Produktion der Polyphon Film im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Produzentin ist Sabine Tettenborn, Junior Producer sind Maximilian Koch-Erpach und Corinne Santucci. Die redaktionelle Verantwortung haben Barbara Biermann (Executive Producerin) und Simon Riedl, beide SWR. Gedreht wird bis Anfang September in Berlin und Mannheim.Pressekontakt:Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD-ProgrammdirektionSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6105964