Gold und Silber nähern sich wieder der Zone der Entscheidung. Der Goldpreis notiert bei knapp 3.400 Dollar, der Silberpreis bei knapp 39 Dollar. "Beide Edelmetalle haben jetzt die Chance, nach oben auszubrechen", sagt Markus Bußler. Der Minen-ETF GDX hat diesen Sprung bereits eindrucksvoll vollzogen und ein neues Mehrjahres-Hoch erreicht.Trotz der immensen Marge, die die Goldproduzenten derzeit erwirtschaften, hat Newmont bekannt gegeben, Kosten sparen zu wollen. "Das ist ein riesiger Unterschied ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär