Atlanta (ots/PRNewswire) -Halloween-Fans können sich freuen, denn alte und neue Horrorfilm-Ikonen kehren zurück, um sich eine neue Limited-Edition zu sichern!Macht euch bereit zum Kreischen ... für Fanta®! Im Vorfeld der Halloween-Saison sorgen Fanta®, Universal Pictures sowie Blumhouse mit einer globalen Partnerschaft für Gänsehaut und Nervenkitzel wie nie zuvor: Vier Horror-Ikonen treffen zum ersten Mal in der ultimativen Halloween-Reihe aufeinander.In der Partnerschaft sind die Horror-Ikonen Chucky (Chucky Franchise), Freddy Fazbear (Five Nights at Freddy's 2), The Grabber** (Black Phone 2) und M3gan (M3GAN 2.0) in einem unstillbaren Verlangen vereint: Fanta®! Überall auf der Welt können Fans die kultigen und modernen Halloween-Figuren auf der Jagd sehen, mit einer Reihe von Erlebnissen im Vorfeld von Halloween. Sie mögen aus sehr unterschiedlichen Welten kommen, aber dieses Mal teilen sie den gleichen Wunsch - They Wanta Fanta®.Universal wird zwei erschreckende neue Kapitel für diese Horror-Ikonen veröffentlichen, darunter Black Phone 2 (ab 17. Oktober in den Kinos) und Five Nights at Freddy's 2 (ab 5. Dezember in den Kinos). Beide Filme stammen von Blumhouse, dem Marktführer in Sachen Horror.Diese Horror-Ikonen jagen nicht nur die klassischen Fanta®-Geschmacksrichtungen und zieren die limitierten Verpackungen der Halloween-Kollektion, sondern sind für eine begrenzte Zeit auch hinter Chuckys Geschmacksrichtung her: Chucky's Punch. Fanta® in der Geschmacksrichtung Berry ist ab heute weltweit neben allen vier Icons auf den Dosen der gesamten Fanta® Geschmacksreihe erhältlich. Zu den Porträts gehören Chucky auf Chucky's Punch, The Grabber auf Strawberry, Freddy Fazbear auf Orange und M3gan auf Grape (Geschmacksrichtungen und Figuren können je nach Markt variieren). Fans können mehr von den Figuren erfahren, indem sie den QR-Code auf der Seite der Dosen scannen, um Zugang zu exklusiven Inhalten und Erlebnissen zu erhalten.Ibrahim Salim Khan, Global VP, Fanta® bei The Coca-Cola Company, sagt: "Fanta verspricht Köstlichkeit, und nur Köstlichkeit. Gibt es eine bessere Gelegenheit als Halloween, um ein wenig Spaß damit zu haben? Das Fest der Streiche und Leckereien. Die einzige Zeit des Jahres, in der die tiefsten Sehnsüchte wieder aufleben. Dieses Halloween werden wir in einer köstlichen, aufregenden Partnerschaft mit Universal Pictures und Blumhouse die legendärsten Horror-Ikonen zum ersten Mal überhaupt zurückbringen. Sie sind wieder da. Aber sie sind nicht hier, um dich zu verfolgen. Sie wollen einfach ... Fanta!"Von September bis Oktober und darüber hinaus sollten Fans die Augen offen halten, denn die Horror-Ikonen werden überall auftauchen, wo Fanta® auftaucht, von der limitierten Verpackung über den Einzelhandel, Automaten und Fabriken bis hin zu realen Erlebnissen, um eine leckere Fanta® zu ergattern.Lass dir von diesen Horror-Ikonen nicht die ganze Fanta® klauen! Die komplette Fanta® Halloween Sammlung ist jetzt landesweit erhältlich. Weitere Informationen zur Partnerschaft und They Wanta Fanta® finden Sie auf https://www.fanta.com.Hinweise für RedakteureInformationen zu The Coca-Cola CompanyThe Coca-Cola Company (NYSE: KO) ist ein Getränkehersteller mit Produkten, die in mehr als 200 Ländern und Regionen verkauft werden. Das Ziel unseres Unternehmens ist, die Welt zu erfrischen und etwas zu verändern. Wir verkaufen weltweit mehrere Milliarden-Dollar-Marken in verschiedenen Getränkekategorien. Unser Portfolio kohlensäurehaltiger Erfrischungsgetränkemarken umfasst Coca-Cola, Sprite und Fanta. Zu unseren Wasser-, Sport-, Kaffee- und Teemarken gehören Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Fuze Tea, Gold Peak und Ayataka. Zu unseren Saft-, Milch- und Pflanzengetränkemarken gehören Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife sowie AdeS. Wir sind ständig dabei, unser Portfolio zu verändern, von der Reduzierung des Zuckers in unseren Getränken bis zur Markteinführung innovativer neuer Produkte. Wir sind bestrebt, das Leben der Menschen, Gemeinden und des Planeten positiv zu beeinflussen, indem wir Wasser wieder auffüllen, Verpackungen recyceln, nachhaltige Beschaffungspraktiken anwenden sowie die Kohlenstoffemissionen in unserer gesamten Wertschöpfungskette reduzieren. Zusammen mit unseren Abfüllpartnern beschäftigen wir mehr als 700 000 Menschen und tragen dazu bei, dass lokale Gemeinschaften auf der ganzen Welt wirtschaftliche Chancen erhalten. Erfahren Sie mehr auf www.coca-colacompany.com und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Die Informationen, die auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen enthalten sind oder auf die dort zugegriffen werden kann, werden nicht durch Verweis in dieses Dokument aufgenommen und sind nicht Teil davon.Informationen zu Universal Pictures Home EntertainmentUniversal Pictures Home Entertainment (UPHE - www.uphe.com) ist ein Geschäftsbereich der Universal Filmed Entertainment Group (UFEG). UFEG produziert, erwirbt, vermarktet und vertreibt weltweit Unterhaltungsfilme in verschiedenen Medienformaten für Kino, Home Entertainment, Fernsehen sowie andere Vertriebsplattformen und Verbraucherprodukte, interaktive Spiele sowie Live-Unterhaltung. Zu dem globalen Geschäftsbereich gehören Universal Pictures, Focus Features, Universal Pictures Home Entertainment, Universal Brand Development, Fandango und DreamWorks Animation Film and Television. UFEG ist Teil von NBCUniversal, einem der weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Unterhaltung, Nachrichten und Informationen für ein globales Publikum. NBCUniversal besitzt und betreibt ein wertvolles Portfolio von Nachrichten- sowie Unterhaltungsnetzwerken, eine führende Kinofilmgesellschaft, bedeutende Fernsehproduktionsbetriebe, eine führende Fernsehsendergruppe, weltbekannte Themenparks und eine Reihe führender internetbasierter Unternehmen. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der Comcast Corporation.Informationen zu BlumhouseDas 2015 vom Geschäftsführer Jason Blum gegründete Unternehmen Blumhouse ist die Heimat des Horrors in Film, Fernsehen und Spielen. Nach dem Zusammenschluss mit James Wans Atomic Monster im Januar 2024 sind die beiden Unternehmen für fast 9 Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen verantwortlich und haben in den letzten zehn Jahren fast 50 % des Horrormarktes repräsentiert. Die Unternehmen haben fast 250 Filme und Fernsehserien produziert, darunter Halloween, The Purge, The Black Phone, Annabelle, Paranormal Activity, The Exorcist, Insidious, M3GAN und Five Nights at Freddy's sowie mit dem Conjuring-Universum das erfolgreichste Horror-Franchise der Geschichte. Im Fernsehbereich produziert Blumhouse Serien mit und ohne Drehbuch, darunter die kommende Serie Scarpetta für Prime Video, The Rainmaker für USA sowie Worst Roommate Ever und Worst Ex Ever für Netflix. Das Unternehmen hat vor kurzem auch eine Spieleabteilung mit Titeln wie Fear The Spotlight und den kommenden Eyes of Hellfire und Sleep Awake gegründet.Blumhouse wurde von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen des Jahres 2024 und als eine der wichtigsten Marken des Jahres 2023 ausgezeichnet. Das Unternehmen investiert zudem in immersive reale und virtuelle Erlebnisse, darunter The Van (https://pages.blumhouse.com/subscribe/) Newsletter; Verbraucherprodukte im Blumhouse Shop (https://shop.blumhouse.com/), seine ständige Präsenz bei den jährlichen Halloween Horror Nights der Universal Studios; sein jährliches Halfway to Halloween Film Festival und BlumFest; das Blumhouse HorrorVerse in Meta Horizon auf Meta Quest; und seine bevorstehende Umwandlung eines Ausstellungsraums im kultigen Stanley Hotel aus The Shining.