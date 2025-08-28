Die Redcare Pharmacy-Aktie taucht am Donnerstagmorgen um über -8% ab und setzt damit ihren starken Abwärtstrend der letzten Wochen fort. Der Aktienkurs von Europas führendem Arzneimittelversand fällt damit auf ein neues 2-Jahrestief. Warum ist die Stimmung so schlecht und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Eine Bank senkt das Kursziel Einen konkreten Auslöser für den starken Kurseinbruch der Redcare Pharmacy-Aktie am heutigen Tage gibt es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de