Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Vorstand tritt Ralf Berndt seinen Ruhestand an. Er kam 2002 als Vorstand zur Stuttgarter und verantwortete ab 2003 die Bereiche Vertrieb und Marketing. Berndt setzte sich über die Unternehmensgrenzen hinaus für die Professionalisierung des Maklervertriebs ein. Nach 23 Vorstandsjahren verabschiedet die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Ralf Berndt zum 31.08.2025 in den Ruhestand. Er kam 2002 als Vorstand zum Versicherer und war ab Januar 2003 für Vertrieb und Marketing ...Den vollständigen Artikel lesen ...
