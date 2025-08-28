Köln (ots) -Mit Erfolgs- und Qualitätsspielfilmen aus Kino und TV sowie mitreißenden Drama- und Krimiserien bietet ARD Plus für die ersten Herbsttage im September spannende Streaming-Unterhaltung, u.a. die sechsteilige Drama-Serie THE NEXT LEVEL ab 4. September.Der rätselhafte Drogentod einer jungen US-Touristin, die in einem Berliner Technoclub ums Leben kommt, bietet den Ausgangspunkt für eine sechsteilige Drama-Serie, die hinter die Kulissen von Clubkultur, Gentrifizierung und Kommerzialisierung der Hauptstadt blickt.Ein junges, erfolgreiches Paar aus den USA ist auf Weltreise. Auf der Jagd nach dem großen Kick treibt es Josh (Ben Lloyd-Hughes) und Zofia (Jenny Walser) zum krönenden Abschluss nach Berlin. In einem legendären Techno-Club endet der Höhepunkt ihrer Reise mit dem mysteriösen Drogentod Zofias - und ihr letzter gemeinsamer Abend wird zum Auslöser eines gigantischen Alptraums.Die sechsteilige Dramaserie THE NEXT LEVEL kreist aus unterschiedlichen Perspektiven um jene schicksalshafte Nacht und ihre Folgen: Die junge Journalistin Rosa Bernhard (Lisa Vicari) ist von Berlins dunklen Seiten fasziniert. Gerade erst wurde ein hochrangiger Diplomat auf Grund einer ihrer Reportage entlassen - Themen, die keiner in der Redaktion anfasst und Personen, die keiner zum Reden kriegt, sind Rosas Spezialgebiet. Als die Journalistin von der US-Touristin Zofia (Jenny Walser) erfährt, die nach einer Partynacht im Szeneclub "Reaktor" gestorben ist, beginnt sie zu recherchieren. Auf ihrer Suche nach der Ursache für die Tragödie freundet sie sich mit Zofias Mann Josh (Ben Lloyd-Hughes) an. Obwohl der Witwer eigentlich keine Veröffentlichung möchte, taucht Rosa immer tiefer in das Privatleben des junges Paars ein - und beginnt den Mythos der Partymetropole kritisch zu hinterfragen.Die Regisseurinnen Pia Strietmann und Julia Langhof erzählen nach dem Drehbuch von Alexander Osang im atemlosen Tempo von einer Metropole, die auf der Suche nach ihrer Identität im Begriff ist, sich an die kapitalistische Welt zu verkaufen. Und von Menschen, die auf der Jagd nach dem "next level" die Gegenwart verpassen.THE NEXT LEVEL ist eine Produktion der LETTERBOX FILMPRODUKTION und der REAL FILM Berlin in Koproduktion mit der ARD Degeto, dem HR, dem rbb und dem NDR. Ab dem 4. September wird THE NEXT LEVEL auf ARD Plus angeboten.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Mara SchmidtE-Mail: presse@daspressebuero.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/6105995