ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 39/25
Mittwoch, 24.09.
Bitte Programmänderung beachten:
0.00 ZDFzeit
Kriminelle Clans
Geld, Macht und Ehre
Deutschland 2022
"ZDFzeit: Kriminelle Clans in Deutschland - Ist der Staat machtlos?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)
Woche 40/25
Montag, 29.09.
Bitte Programmänderung beachten:
8.15 Crypto-Crime - Verbrechen rund um Bitcoin & Co.
Deutschland 2021
"ZDFzeit: Kriminelle Clans in Deutschland - Ist der Staat machtlos?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)
