Auf den ersten Blick wirkt die Uhr-App von Google nach dem Update modern und übersichtlich. Bei der Nutzung zeigen sich allerdings gravierende Design-Fehler, die Nutzer:innen auf die Palme bringen. Eigentlich sollte die Uhr-App von Google nur ein stilistisches Update erhalten - die Nutzer:innen sind davon allerdings alles andere als begeistert. Wie Android Authority berichtet, häufen sich in der Online-Community die Beschwerden über das unausgereifte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n