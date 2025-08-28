Designwerk hat unter Realbedingungen eine Ladeleistung von über einem Megawatt für Elektro-Lkw erreicht. In dem vom Schweizerischen Bundesamt für Energie (BFE) unterstützten Demonstrationsprojekt wurde ein E-Lkw mit bis zu 1.140 kW geladen - und damit noch schneller als eigentlich geplant. Mit der genannten Spitzen-Ladeleistung lag das erzielte Ergebnis sogar acht Prozent über der ursprünglichen Zielvorgabe von 1.050 kW, wie Designwerk mitteilt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
