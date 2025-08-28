© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEIn diesem Jahr blieb Marvell hinter den Erwartungen und im Schatten von Nvidia. Nach Börsenschluss am Donnerstag veröffentlicht der Chiphersteller seine Geschäftszahlen.Vor Nvidia, ist nach Nvidia. Oder: Es wurde doch nicht so heiß gegessen, wie gekocht wurde! Nachbörslich wurde der Chipriese abgestraft, die Geschäftszahlen waren aber sehr gut. Der Markt verhielt sich dennoch ruhig. Eine Ruhe vor dem Sturm, der aber zunächst vertagt scheint. Nun steht der kleinere Rivale Marvell kurz davor, seine Ergebnisse zu präsentieren. [spotify]3nvL7DqbUPXqG2h2FdRLGy[/spotify] Der Chip-Hersteller, der Schwierigkeiten hatte, mit Nvidias bemerkenswertem Wachstum Schritt zu halten, wird seine Zahlen für …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE