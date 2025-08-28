So langsam aber sicher wird es für den Dax nun eng. Der Index schwächelt. Die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten gerät immer stärker unter Druck.Der Verlust der wichtigen Unterstützung wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag. Ein Wochenschluss unterhalb von 24.000 Punkten wäre vor dem Hintergrund des nahenden Septembers daher ein nicht zu unterschätzendes Warnzeichen. Aber soweit ist es noch nicht. Noch hat der Dax ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de