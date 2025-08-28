Shopify - SHOP: 5 USD breite Kurslücke immer noch offen!

Kursziel 178 USD!

KGV von 70 bei der Shopify-Aktie (SHOP). Charttechnisch sieht es gut aus!

Shopify (SHOP) - ISIN CA82509L1076

Rückblick: Nach den Q2-Zahlen sehen wir ein großes Gap Up nach den Quartalszahlen im Chartbild der Shopify-Aktie. Trotz des anschließenden Rücksetzers zum 20er-EMA klafft derzeit immer noch eine megadicke Kurslücke. Zusammen mit den Hochs aus dem Februar diesen Jahres ergibt sich eine solide Unterstützungszone zwischen 130 und 135 USD.

Shopify-Aktie: Chart vom 27.08.2025, Kürzel: SHOP Kurs: 139.89 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei einem Ausbruch aus der Seitwärtsrange der letzten Tage könnte die Shopify-Aktie das Pivot-Hoch vom 7. August anvisieren. Das per Measured Move ermittelt Kursziel liegt bei circa 178 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Nvidia hat gestern Quartalszahlen abgeliefert und enttäuscht. Daher könnten Tech-Werte vorerst schwächer tendieren und auch die Shopify-Aktie etwas über die Mütze bekommt. Irgendwo im Bereich der Kurslücke sollten Trader die Absicherung einbauen.

Meinung

Shopify stieg dank einer einfach bedienbaren, schnellen No-Code-Plattform zum Top-Anbieter im E-Commerce auf. Entscheidend war dabei das wachsende Ökosystem rund um Zahlungen, Marketing und neue KI-Tools, das Online-Händlern Arbeit abnahm und Shopify vom Wettbewerb abhob. Während der Pandemie trieb das die Aktie bis auf über 169 USD. Doch der missglückte Aufbau eines eigenen Fulfillment-Netzwerks und der Bärenmarkt 2022 ließen den Kurs abstürzen - zurück in die Verlustzone. Zwischenzeitlich haben sich fundamentale Kennzahlen und der Aktienkurs etwas erholt, das KGV von 70 deutet eine gewisse Überbewertung an. Dank der soliden Unterstützung halten wir einen Long Trade aber für vertretbar.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 181.81 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1344 Mio. USD

Meine Meinung zu Shopify ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.fool.com/investing/2025/08/24/shopify-stock-popped-22-after-earnings-is-it-too-l/

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht ein Interessenskonflikt vor, weil eine eng verbunden Person Positionen in NFLX hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.