Stuttgart (ots) -"Du würdest deinen Hund nicht zu einem Paar Schuhe verarbeiten. Warum also ein anderes Tier tragen?" Das ist die Frage, die in PETA UKs erstem vollständig KI-generierten Video (https://vimeo.com/petadeutschland/review/1112306735/eb5637d1ef) gestellt wird. Zu sehen ist ein Paar, das gedankenlos mit ihren Smartphones einkauft, während ihr Hund in der Nähe ist. Als der Mann bei einem Paar Lederschuhe auf "Jetzt kaufen" klickt, wird die Haut ihres Hundes um seine Füße gewickelt, während entsetzte Schreie ertönen und Blut über die Szene spritzt."Jedes Tier ist ein Jemand - und in jeder Hinsicht, die zählt, unterscheidet sich ein Rind nicht von einem Hund, einer Katze oder einem Menschen. Niemand verdient es, für ein Paar Schuhe in Stücke zerhackt zu werden", so Elisa Allen, Vizepräsidentin für Programme und Betrieb bei PETA UK. "Dieser mutige Videospot zwingt die Zuschauer dazu, ihre Einkaufsgewohnheiten zu überdenken - und ermutigt sie, Produkte zu wählen, für deren Herstellung keinem Tier auch nur ein Haar gekrümmt wurde."Obwohl für das von der Social-Media-Agentur Noise Media ins Leben gerufene, KI-generierte Video keine Hunde zu Schaden gekommen sind, haben viele echte Hunde nicht so viel Glück: Wie eine Recherche von PETA Asien (https://www.peta.de/themen/hundeleder/) aufdeckt, werden in China jedes Jahr schätzungsweise zwei Millionen Katzen und Hunde wegen ihrer Haut getötet. Diese werden absichtlich falsch gekennzeichnet und an ahnungslose Verbraucher in Übersee verkauft. Noch mehr Rinder - die genauso wie Hunde Schmerz und Angst empfinden - werden für den globalen Lederhandel getötet und gehäutet.Genau wie Hunde enge Beziehungen untereinander und zu ihren menschlichen Bezugspersonen haben, bilden auch Rinder enge Bindungen zu ihren Freunden und trauern um den Tod oder die Trennung von Geliebten. Die Lederindustrie tötet jedes Jahr rund eine Milliarde Rinder. Eine Enthüllung von PETA (https://www.peta.de/neuigkeiten/jbs-schlachtbetriebe/) über den weltweit größten Lederproduzenten zeigte, wie Arbeiter Kälber im Gesicht brandmarken, Kühe und Bullen schlagen und sie mit Elektroschockern malträtieren. Die Lederindustrie trägt zudem zur Entwaldung, Umweltverschmutzung, Wasserverschmutzung und zum Verlust der Artenvielfalt bei.Pressekontakt:Michelle Beuß, +49 711 860591-348, MichelleBe@peta.deOriginal-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12276/6106078