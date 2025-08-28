© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoErstmals bringt ein Rüstungskonzern eine spezielle Anti-Drohnen-Rakete auf den Markt. Saab liefert 2026 den Gamechanger.Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat mit Nimbrix seine erste speziell zur Abwehr von Drohnen entwickelte Rakete vorgestellt. Die bodengestützte "Fire-and-Forget"-Rakete soll Ziele nach dem Abschuss autonom verfolgen und verfügt über einen aktiven Suchkopf sowie einen Gefechtskopf mit Luftsprengfunktion, der auch Drohnenschwärme bekämpfen kann. Die Reichweite beträgt bis zu fünf Kilometer. Erste Auslieferungen sind nach Unternehmensangaben für 2026 geplant. Die Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund, dass kostengünstige unbemannte Systeme zunehmend das Schlachtfeld …Den vollständigen Artikel lesen ...
