Mainz (ots) -
Bitte aktualisierten Programmtext beachten!
Sonntag, 31. August 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz
Kiwi macht eine spannende Zeitreise. Mit Musik, Tanz, Ritterspielen, Technik und Kulinarik geht es auf eine Tour durch verschiedene Epochen.
Gäste: John Lees' Barclay James Harvest, Dämmerland feat. Versengold, Francine Jordi, Frontm3n, Impulso Tenors, DIE LÄRMER, Matt & Sem, Jay Alexander & Kevin Papst, Paso Doble, Jo Semola und Thorsten Legat.
