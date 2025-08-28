Nun ist die Katze aus dem Sack - Nvidia hat seine Bücher geöffnet und erneut die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Reaktion der Aktie fiel jedoch verhalten aus. Der breite Aktienmarkt blieb bisher ebenfalls unbeeindruckt. Mehr Dynamik könnte hingegen bei einem anderen Titel aus den Mag 7 entstehen. Bei der Apple-Aktie bahnt sich ein frisches Kaufsignal an.Bei Apple lief es über Monate nicht rund. Doch nun rückt das wohl wichtigste Event des iPhone-Konzerns näher: Für den 9. September hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
