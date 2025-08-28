Der kanadische Batteriehersteller Electrovaya hat ein Lieferabkommen mit Janus Electric getroffen, einem Spezialisten für die Umrüstung von Diesel-Lkw zu vollelektrischen Lkw, der vor kurzem an die australische Börse gegangen ist. Dabei sollen Batteriesysteme zum Einsatz kommen, die austauschbar sind. Im Rahmen des Vertrags wird Electrovaya seine Lithium-Ionen-Batteriesysteme namens Infinity liefern, um Janus Electric bei seiner Mission zu unterstützen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
