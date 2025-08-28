© Foto: Dall-ECronos erreicht nach einem spektakulären Kurssprung ein Mehrjahreshoch, befeuert durch den Milliarden-Deal von Trump Media mit Crypto.com.Der Kurssprung des Cronos-Token (CRO) sorgt für Schlagzeilen an den Kryptomärkten. Innerhalb einer Woche legte die Kryptowährung um mehr als 147 Prozent zu und erreichte am Donnerstag ein Drei-Jahres-Hoch. Auslöser war die Ankündigung der Trump Media & Technology Group (TMTG), eine Milliarden-Schatzkammer in CRO aufzubauen. Trump Media kündigt 6,4-Milliarden-Dollar-CRO-Treasury an Die von Donald Trump unterstützte Medienholding hab bekannt, gemeinsam mit der Kryptobörse Crypto.com einen speziellen Treasury-Fonds mit einem Volumen von 6,4 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen ...
