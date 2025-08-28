Zürich (ots) -Neun Finalisten traten gestern im X-TRA in Zürich vor die Jury des Sanitas Challenge Award. Den Master-Titel sicherte sich La Décampée aus Fribourg mit seinem/ihren Engagement für den Kinder- und Jugendbreitensport - und damit auch den Förderbeitrag von 25'000 Franken.Mit seinem/ihren herausragenden Projekt im Bereich Kinder- und Jugendbreitensport setzte sich La Décampée gegen insgesamt 410 eingereichte Projekte durch und sicherte sich den prestigeträchtigen Sanitas Challenge Award Master 2025. Der Titel bringt La Décampée nicht nur Anerkennung, sondern auch einen Förderbeitrag von 25'000 Franken.Vor dem Master-Titel vergab die Jury zudem neun Mal Edelmetall in drei Unterkategorien des Sanitas Challenge Award. In der Kategorie "Vielen Dank" stand das ehrenamtliche Engagement im Mittelpunkt. Gewonnen haben: La Décampée (Gold), Ferienpass Aarau (Silber) und CampVTT J+S (Bronze). Edelmetall für ihre innovativen Projekte in der Kategorie "Gute Idee" erhielten Verein Turnpass (Gold), Dancing Classrooms Schweiz (Silber) und Swiss National O'pen Skiff Class Association (Bronze). In der Kategorie "Gemeinsam stark" überzeugten hinsichtlich Inklusion und Integration Velo Club Horgen (Gold), Association du Triathlon de Val-de-Ruz (Silber) und Associazione Camaleonti (Bronze).Dr. Andreas Schönenberger, CEO von Sanitas und Jurymitglied des Sanitas Challenge Award, ist beeindruckt vom Siegerprojekt: "La Décampée überzeugt mit der gelungenen Verbindung aus ehrenamtlichem Einsatz und guter Idee. In Wochenende-Lagern, auch während der Schulzeit, erkunden Kinder bereits ab sechs Jahren die Natur und erleben zum ersten Mal das Abenteuer, von zuhause weg zu sein. Gleichzeitig erhalten Eltern eine willkommene Entlastung".Die Verantwortlichen von La Décampée konnten ihr doppeltes Glück kaum fassen: Gold in der Kategorie "Vielen Dank" und den Master-Titel gewonnen. "Wir freuen uns sehr! Das Fördergeld gibt uns die Chance, neue Leiterinnen und Leiter auszubilden", zeigt sich Kim Filiberti, Koordinatorin von La Décampée, begeistert.Weitere Informationen zum Sanitas Challenge Award gibt es hier (https://www.sanitas.com/de/ueber-sanitas/engagements/challenge/nomination.html).Pressekontakt:Sanitas, Katja Birrer, Corporate Communication, Telefon 044 298 64 57, medien@sanitas.comOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100934315