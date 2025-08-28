Die versicherten Schäden durch Naturgefahren bewegten sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 unter den Werten der Vorjahre, bleiben aber hoch. Auf welche Summe der GDV die Schäden beziffert und was der Verband für mehr Schutz vor Wettextremen fordert. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat die Naturgefahrenbilanz für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Demnach fielen die versicherten Schäden aus Sturm, Hagel, Starkregen und Überschwemmungen mit rund 1 Mrd. Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
