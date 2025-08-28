

NASCO AG: Betrieb der Hogback Helium-Separationsanlage Erster Tubetrailer an der Anlage mit Helium befüllt

Erschließung neuer Märkte möglich Hamburg, 28. August 2025 - Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO), ein Rohstoff-Spezialist mit Sitz in Hamburg, gibt den Betrieb der neuen Helium Separationsanlage beim Hogback Feld in Neu Mexiko bekannt. Die NASCO ist mit einem Anteil von 30% am Hogback Heliumfeld beteiligt und verfügt über ein Vorkaufsrecht auf die restlichen 70%. Darüber hinaus war sie am Bau der neuen Anlage beteiligt. Die Messungen der Heliumkonzentration an diesem Standort wurden in verschiedenen Abständen durchgeführt und ergaben einen Wert von 7,9%, der zu den höchsten in der Region zählt. Die neue Anlage verfügt über eine Kapazität von bis zu 4.000 MCF/D (Tausend Kubikfuß pro Tag) an Rohgas. Am 29. Juni 2025 wurde der erste Spezialauflieger in der Separationsanlage mit Helium befüllt. Die NASCO arbeitet derzeit an der vollständigen Integration aller anderen Module in der Anlage, um die volle Kapazität zu erreichen. Das Hauptziel der Anlage besteht in der Verarbeitung von Rohhelium, doch zu einem späteren Zeitpunkt besteht die Möglichkeit einer weiteren Expansion, um eine eigene Verflüssigungs- oder Reinigungseinheit in Betrieb zu nehmen. Die NASCO erhält dadurch Zugang zu den Märkten für Flüssiggas. Außerdem kann Helium aus anderen Feldern, an denen die NASCO Anteile hält, auf eine höhere Reinheitsstufe mit einer Spezifikation von 99,999% gebracht werden. Dadurch können weitere Märkte mit Endabnehmern erschlossen werden. Die Fertigstellung der Helium-Separationsanlage ist ein bedeutender Schritt zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Heliumgeschäfts. Die Erweiterung unseres Geschäfts bietet uns eine Reihe wichtiger Vorteile. Zum einen steigern wir den Gesamtumsatz im Bereich Helium. Und zum anderen sind wir in der Lage, ein erweitertes Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anzubieten. Dies ist auf die gesteigerten Gesamtmengen zurückzuführen, die wir zusätzlich zur bestehenden DBK-Produktion zur Verfügung haben werden," so der CEO der NASCO Energie & Rohstoff AG, Jan Warst NASCO - bestens positioniert im größten Rohstoffmarkt der Welt Die NASCO Energie & Rohstoff AG investiert seit 2014 zielgerichtet in den Ausbau ihrer Helium-Aktivitäten, die sich auf die Standorte in der sogenannten "Four-Corner-Region" der USA mit Dineh-Bi-Keyah (DBK) im Nord-Osten von Arizona, Boundary Butte in Utah, dem Hogback-Feld in Neu Mexiko sowie Las Animas in Colorado konzentrieren. Besonderheit: Die Lagerstätten haben einen überdurchschnittlich hohen - und weltweit sehr seltenen - Heliumanteil im Rohgas von mehr als fünf Volumenprozent. Zum Vergleich: 0,5 Volumenprozent gelten als Untergrenze für eine wirtschaftlich lohnende Förderung. Helium - weltweit steigende Nachfrage Das Edelgas Helium ist weltweit immer begehrter, aber auf der Erde nur begrenzt verfügbar. Die USA sind der größte Markt für Helium, gefolgt von Asien und Europa. Wirtschaft und Wissenschaft weltweit benötigen Helium für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: - vornehmlich als Kältemittel für Tiefsttemperaturen (z.B. zur Kühlung von supraleitenden Magneten in der Magnetresonanztomographie), in der Chip-Herstellung, als Schweiß- und Schneidemittel, als Lecksuchgas, als Treibgas für KFZ-Airbags, als Traggas für Luftschiffe und Ballone oder als Atemgaszusatz für Taucher. Zudem spielt es eine entscheidende Rolle bei der Erforschung neuer Technologien insbesondere der KI. Ü B E R N A S C O Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO) mit Sitz Hamburg und operativer Tätigkeit in den USA ist einer der wenigen deutschen Produzenten auf dem Weltmarkt für Helium. Das Unternehmen akquiriert, entwickelt und betreibt Helium-Lagerstätten in den USA, dem größten Rohstoffmarkt der Welt. Dort besitzt NASCO an vier Standorten in vier US-Bundesstaaten eigene Förderkonzessionen für Helium sowie für Rohöl und Erdgas. Helium-Kunden sind US-Raffinerien sowie Industriegaskonzerne, die das Edelgas raffinieren und an Endkunden weiterverkaufen. Es bestehen feste, teils längerfristige Abnahmeverträge mit führenden Industriegaskonzernen. K O N T A K T Investor Relations NASCO Energie & Rohstoff AG Mittelweg 110 - 20149 Hamburg Telefon 040 2261 63041 Mail ir@nasco.ag Zusatzmaterial zur Meldung:



