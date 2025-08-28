Die Digitalisierung macht auch vor der Kassenzone nicht Halt. Während Kund:innen von Flexibilität profitieren, müssen Händler:innen Milliardenverluste durch Diebstahl verhindern. Warum das Problem komplexer ist und man ehrliche Kund:innen nicht vor den Kopf stoßen will. Die digitale Transformation des Handels hat längst auch die Kassenzone erreicht. Selbstbedienungskassen, (Self-Checkout-Systeme oder SCO genannt), gehören in vielen Ländern bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n