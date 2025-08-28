USA greift durch: Rohstoffkrieg beginnt - diese Metalle sind jetzt kritisch

Anzeige / Werbung

Kupfer, Silber und Platin steigen in die Liga der "kritischen Mineralien" auf, plötzlich wird klar: Die USA kämpfen um ihre industrielle Zukunft. Was jahrelang wie ein fernes Risiko wirkte, ist jetzt Realität. Ganze Lieferketten stehen auf dem Spiel, während Washington mit voller Macht in den globalen Wettlauf um Metalle einsteigt. Entsteht hier das nächste große geopolitische Kräftemessen, das die Spielregeln für die gesamte Branche verändert?

Ein strategisches Signal aus Washington

Die US Geological Survey (USGS) hat einen Entwurf veröffentlicht, der die Liste kritischer Mineralien der Vereinigten Staaten neu definiert. Neben traditionellen Rohstoffen wie Rhenium oder Potash sollen nun auch Kupfer, Silber und Platin aufgenommen werden. Damit steigt die Zahl der gelisteten Rohstoffe auf 54.



Diese Liste wurde 2017 unter Präsident Donald Trump erstmals eingeführt und ist seitdem ein zentrales Instrument der amerikanischen Rohstoffpolitik. Kritische Mineralien gelten in den USA als solche, die für Wirtschaft und nationale Sicherheit unentbehrlich sind, deren Versorgung jedoch potenziell gefährdet ist. Aus Regierungskreisen wurde betont, dass die Stärkung von Amerikas wirtschaftlicher und nationaler Sicherheit bedeute, die Ressourcen zu sichern, die die Lebensweise des Landes antreiben. Deutlich wird damit zugleich, dass die Problematik der Abhängigkeit von Rohstoffimporten nun auch in den USA vollends angekommen ist - eine Entwicklung, vor der auf axinocapital.de seit Jahren gewarnt wird und die auch Europa potenziell bedroht.

Kupfer als geopolitischer Hebel

Kupfer stand schon lange im Fokus der Industrie, war bislang aber nicht Teil der offiziellen Liste. Die Gründe für seine Aufnahme liegen auf der Hand: Kupfer ist unverzichtbar für die Energiewende, den Ausbau von Stromnetzen, Elektromobilität und digitale Infrastruktur.



Adam Estelle, Präsident der Copper Development Association, erklärte: "Die USA müssen eine 'All-of-the-above'-Strategie umsetzen, die Bergbau, Recycling und Handel mit verlässlichen Partnern kombiniert, um den erwarteten Nachfrageboom bis 2035 zu bewältigen." Gleichzeitig verweist Estelle auf geopolitische Spannungen: Chinas marktverzerrende Praktiken hätten den Zugang der US-Produzenten zum Weltmarkt erschwert. Damit wird Kupfer nicht nur zu einem industriellen, sondern auch zu einem politischen Rohstoff.

Silber: Von Schmuck zum Hochtechnologie-Metall

Besonders für viele überraschend ist die Aufnahme von Silber in die Liste kritischer Mineralien. Lange galt es vor allem als Edelmetall und Wertspeicher. Doch mit seiner hohen Leitfähigkeit und den vielfältigen Anwendungen in Solarmodulen, Batterien und medizinischen Technologien war schon seit Jahren absehbar, dass Silber eine strategische Schlüsselrolle einnehmen wird. Nun zeigt sich deutlich, dass nicht nur der Preis, sondern auch die politische Debatte in den USA zunehmend vom strukturellen Angebotsdefizit geprägt wird.



Zwischen 2021 und 2024 hat sich am globalen Silbermarkt bereits ein gefährliches Ungleichgewicht aufgebaut: Während die Nachfrage, insbesondere aus der Industrie, ungebremst wächst, blieb das Angebot deutlich zurück. Laut den vorliegenden Daten summiert sich das Angebotsdefizit für diesen Zeitraum auf rund 796 Millionen Unzen - ein Volumen, das fast der gesamten weltweiten Jahresproduktion entspricht. Wird die Schätzung für 2025 berücksichtigt, steigt die kumulierte Marktbilanz, inklusive börsengehandelter Produkte, sogar auf 837,6 Millionen Unzen.