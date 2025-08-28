Der US-Ladestationshersteller ChargeTronix geht mit dem niederländischen Finanzdienstleister DLL eine Kooperation ein. Die Partner wollen für Käufer von Ladestationen finanzielle Hürden aus dem Weg räumen und attraktive Leasingverträge anbieten. ChargeTronix ist als Hersteller von Ladestationen in Europa weitestgehend unbekannt, weil sich das Unternehmen auf die USA konzentriert. Das Produktportfolio umfasst AC-Ladegeräte, DC-Schnellladegeräte, verteilte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
