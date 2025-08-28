Anzeige
28.08.2025 15:51 Uhr
TAGESVORSCHAU/Freitag, 29. August (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 29. August (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli 
     saisonbereinigt real 
     PROGNOSE:   -0,5% gg Vm 
     zuvor:    +0,8% gg Vm 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli 
     Importpreise 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    0,0% gg Vm/-1,4% gg Vj 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli 
  08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q 
  08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2Q 
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    +0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August 
     HVPI 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    +2,7% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +10.000 gg Vm 
     zuvor:   +2.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   6,4% 
     zuvor:    6,3% 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 
     und Hessen 
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    +0,4% gg Vm/+1,7%gg Vj 
  11:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Cursos Europeos de Verano in 
     Pamplona 
  11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
     PROGNOSE:   0,0% gg Vm/+2,1% 
     zuvor:    +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     zuvor:    +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli 
     Ausgaben / Einkommen 
     PROGNOSE:   +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm 
     zuvor:    +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm 
     PCE-Preisindex / Gesamtrate 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     zuvor:    +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     PCE-Preisindex / Kernrate 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     zuvor:    +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August 
     PROGNOSE:   47,3 
     zuvor:    47,1 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August 
     PROGNOSE:   58,6 
     1. Umfrage:  58,6 
     zuvor:    61,7 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 09:18 ET (13:18 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

