© Foto: adobe.stock.comAm Ölmarkt brodelt es aus fundamentaler Sicht. Zudem deutet die aktuelle charttechnische Konstellation bei Brent Öl darauf hin, dass mächtig Druck im Kessel ist und der Ölpreis vor gewaltigen Verwerfungen stehen könnte.Brent Öl - Hier ist mächtig Druck im Kessel Nicht nur bei Brent Öl ist aktuell Druck im Kessel. So nimmt zudem der Goldpreis mit den 3.430 US-Dollar eine wichtige Hürde ins Visier und auch Silber sieht derzeit überaus vielversprechend aus. Kommen wir nun aber zu Brent Öl und zäumen das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Im Chart von Brent Öl kristallisiert sich bereits seit geraumer Zeit eine symmetrische Dreiecksformation (orange dargestellt) heraus. Diese …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE