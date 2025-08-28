Erfurt (ots) -Checkerin Marina quizzt sich in ihrem eigenen Spin-Off zur nächsten Checker-Frage: In einem Crossover aus Wissensreportage und Gameshow stellt der Roboter CheXomat Marina vor knifflige Rätsel und Challenges. Das Reportage-Format "CHECK IN - Marinas Rätsel-Abenteuer" (BR) ist ab 1. September 2025 von Montag bis Freitag um 12:50 Uhr täglich mit einer neuen Folge bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) zu sehen, ab 6. September 2025 gibt es jeden Samstag um 15:00 Uhr eine weitere Premiere-Folge.Zum Inhalt: Hinter dem Schrank in ihrer Checker-Homebase entdeckt Marina ein riesiges digitales Spielfeld, und mittendrin schwebt der freche, schlaue Roboter CheXomat. Er stellt sie vor knifflige Rätsel auf dem Spielbrett, beamt sie in aufregende Abenteuer oder hat schwierige Challenges für sie vorbereitet. So trifft Marina viele interessante Menschen an unterschiedlichen Orten. Sie taucht ein in die Welt der Baumsprenger, Delfinretterinnen, Parkourläufer, Hufschmiedinnen, Geisterbahnbauer, Stuntfrauen und Höhlenretter. Marinas Ziel ist es, sich in jeder Runde ein Wort zu erspielen, das ihr dabei hilft, den leeren Checkerzettel zu füllen. Denn am Ende gilt es für Marina herauszufinden, welche Checkerfrage hinter ihren Erlebnissen und Entdeckungen steckt.Zusätzlich können alle Quiz-Fans ab 1. September 2025 auf kika.de wöchentlich miträtseln und durch Hinweise selbst herausfinden, um welche Checkerfragen es sich handelt."CHECK IN - Marinas Rätsel-Abenteuer" ist eine Produktion der megaherz film und fernsehen im Auftrag des Bayerischen Rundfunks. Die redaktionelle Verantwortung beim BR trägt Monika E. Schweiger.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6106193