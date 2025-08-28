Es bleibt ein schwieriges Jahr für die Windbranche. Dass mit Donald Trump ein erbitterter Gegner der Windkraft ins Weiße Haus eingezogen ist, hat der Branche viele Unwägbarkeiten beschert. Die Nordex-Aktie hat sich davon allerdings weitgehend unbeeindruckt gezeigt und beeindruckt weiterhin durch relative Stärke.Am Donnerstag hat der Turbinenbauer wieder einmal einen neuen Auftrag aus dem deutschen Heimatmarkt vermeldet. In Schleswig-Holstein soll Nordex acht Turbinen des Typs N149/5.X für einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
