Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht. Heute "AST SpaceMobile Inc"

In unserer neuen Webinarreihe geht es nicht um 1000 Theorien, komplexe Griechen oder Fundamentalanalyse von Aktien. Stattdessen präsentiert David Pieper seine Vorgehensweise, d.h. eine attraktive Aktie, die er charttechnisch analysiert und anschließend mit einer einfachen Optionsstrategie handelt. Im Fokus steht dabei die Praxis - jeder Teilnehmer lernt Schritt für Schritt, wie und warum der Trade aufgesetzt wird und welche Chancen und Risiken er mit sich bringt. Für eine Q&A Session bleibt am Ende natürlich auch noch Zeit.

Heute "AST SpaceMobile Inc"

Inhalt: Warum Optionen verkaufen?

Vorgehensweise:

Die Aktie

Die Option

Ein- und Ausstieg

Q&A

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.