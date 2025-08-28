Anzeige
Donnerstag, 28.08.2025
WKN: A3CL8W | ISIN: US00217D1000 | Ticker-Symbol: 3ZU0
Tradegate
28.08.25 | 17:34
41,800 Euro
+0,48 % +0,200
Branche
Telekom
Aktienmarkt
Sonstige
28.08.2025 15:58 Uhr
78 Leser
Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht. Heute "AST SpaceMobile Inc"

In unserer neuen Webinarreihe geht es nicht um 1000 Theorien, komplexe Griechen oder Fundamentalanalyse von Aktien. Stattdessen präsentiert David Pieper seine Vorgehensweise, d.h. eine attraktive Aktie, die er charttechnisch analysiert und anschließend mit einer einfachen Optionsstrategie handelt. Im Fokus steht dabei die Praxis - jeder Teilnehmer lernt Schritt für Schritt, wie und warum der Trade aufgesetzt wird und welche Chancen und Risiken er mit sich bringt. Für eine Q&A Session bleibt am Ende natürlich auch noch Zeit.

Heute "AST SpaceMobile Inc"

Inhalt: Warum Optionen verkaufen?

Vorgehensweise:

  • Die Aktie
  • Die Option
  • Ein- und Ausstieg
  • Q&A

