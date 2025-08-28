Hohe Zinszahlungen signalisieren in der Regel ein überdurchschnittliches Risiko. Dies gilt auch für sogenannte Reverse Convertibles. Eingesetzt als Substitut für Aktien- und ETF-Positionen lässt sich das Depotrisiko mit ihnen gleichwohl deutlich reduzieren. Auf attraktive Renditechancen müssen Anleger dennoch nicht verzichten. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu allen Musterdepots - Keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Smart Investor