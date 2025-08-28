Das Wort "Disruption" hatte für Börsianer einen guten Klang. Es verhieß Geschäftsmodelle mit sprunghaftem Fortschritt und sagenhaften Gewinnen. Auch politisch konnten Disruptionen Wenden zum Besseren sein, etwa der Zusammenbruch des Ostblocks oder die Wahl Javier Mileis. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu allen Musterdepots - Keine Gewinne mehr verpassen! Die neuesten News zu Markttrends ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Smart Investor