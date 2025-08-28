© Foto: Richard B. Levine - Sipa USADollar General hebt die Prognose an: Der Discounter profitiert vom Schnäppchenboom und gewinnt Kunden aus allen Einkommensschichten.Dollar General hat seine Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Der US-Discounter reagiert damit auf eine ungebrochen starke Nachfrage nach preiswerten Waren quer durch alle Einkommensgruppen. "Wir berücksichtigen bei unseren Zielen auch das mögliche Risiko von Unsicherheiten im Verbraucherverhalten", erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Die Ankündigung sorgte für Kursfantasie: Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien um rund sechs Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits knapp 47 Prozent gewonnen. Kundenbasis erweitert …Den vollständigen Artikel lesen ...
