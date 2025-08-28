© Foto: picture alliance - Winfried RothermelDer weltweit größte Fleischverarbeiter gab im Juni sein Debüt an der New Yorker Börse und wird bislang eher wie Hackfleisch als wie Premium-Steak behandelt.Brasiliens JBS ist ganz unverdient außerhalb des Fokus der Anleger: Das Unternehmen ist der größte Produzent von Rind- und Geflügelfleisch weltweit und der zweitgrößte Produzent von Schweinefleisch. Mit einem Umsatz von 77 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr ist es das weltweit größte Lebensmittelunternehmen - vor Nestlé (72 Milliarden US-Dollar) und PepsiCo (53 Milliarden US-Dollar). Das raue und blutige Geschäft der Fleischverarbeitung hat nicht den Glamour von Fertigprodukten. JBS besitzt das Fleischgeschäft Swift sowie 82 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE