Die Apella AG hat einen weiteren Kooperationspartner gefunden: Zukünftig werden bestehende Strukturen in der Vermögensverwaltung über die investify-TECH-Plattform ganzheitlich abgebildet. Für Vermittler soll es vollständig digitalisierte End-to-End-Prozesse geben. Die Apella AG und der luxemburgisch-deutsche Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH arbeiten bei der Digitalisierung und dem Ausbau des Wertpapiergeschäfts des Maklerpools zusammen. Apella bietet angeschlossenen Vermittlern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
