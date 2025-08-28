Cronos Coin verzeichnet spektakuläre Kursexplosion von über 138%

Der CRO-Token hat in den vergangenen sieben Tagen eine beeindruckende Performance hingelegt und dabei um 138,27% zugelegt. Mit diesem explosiven Anstieg erreichte die Kryptowährung von Crypto.com den höchsten Stand seit dem Bullenmarkt 2021. Die massive Rallye wurde hauptsächlich durch eine strategische Partnerschaft mit Trump Media angetrieben, während Anleger nun gespannt verfolgen, ob der Aufwärtstrend anhalten kann.

CRO mehr als verdoppelt seinen Wert in wenigen Tagen

Die Kryptowährung CRO, das native Token der Cronos-Blockchain und der Kryptobörse Crypto.com, erlebt derzeit eine spektakuläre Rallye. Nachdem der Coin seit seiner Einführung im Jahr 2019 verschiedene Höhen und Tiefen durchlaufen hatte, erreichte er während des Bullenmarktes 2021 seinen bisherigen Höchststand von knapp 1$. In der darauffolgenden Bärenmarkt-Phase fiel der Kurs jedoch dramatisch auf nur 0,05$, was einem Verlust von 95% gegenüber dem Allzeithoch entsprach.

Die jüngste Rallye begann bereits in den vergangenen Monaten, als die Bullen den Kurs von 0,05$ auf 0,15$ treiben konnten. Diese Bewegung war jedoch nur der Auftakt für die explosive Volatilität der letzten Tage. Am 26. August schoss der CRO-Kurs zunächst sprunghaft auf über 0,20$ in die Höhe, gefolgt von einem weiteren Rallye-Impuls auf 0,25$. Über Nacht folgte dann ein zusätzlicher Anstieg von 51,97%, wodurch der Kurs zeitweise 0,37$ erreichte und aktuell bei 0,34$ gehandelt wird.

Trump Media Partnerschaft als entscheidender Katalysator

Der Haupttreiber für die aktuelle CRO-Rallye ist eine am 26. August bekannt gegebene Partnerschaft zwischen Crypto.com und der Trump Media and Technology Group. Diese strategische Kooperation sieht die Integration von Cronos und CRO in die Plattformen Truth Social und Truth Plus vor. Dabei soll unter anderem ein Belohnungssystem für Nutzer der Plattformen entwickelt werden, was völlig neue Anwendungsfälle für die Kryptowährung schaffen könnte.

Die Partnerschaft geht über eine reine technische Integration hinaus: Trump Media investiert 105 Millionen Dollar in Cronos, während Crypto.com gleichzeitig 50 Millionen Dollar in Trump Media investiert. Langfristig ist sogar der Aufbau einer strategischen CRO-Reserve von bis zu 6 Milliarden Dollar im Gespräch. Diese Verbindung mit einem Unternehmen, das direkt mit dem US-Präsidenten in Verbindung steht, wurde von Anlegern äußerst positiv aufgenommen und könnte die Nachfrage nach CRO nachhaltig steigern.

Bitcoin Hyper Presale bietet frühe Investitionsmöglichkeit

Während etablierte Coins wie CRO bereits erhebliche Kursgewinne verzeichnet haben, suchen viele Investoren nach Projekten mit noch größerem Aufwärtspotenzial. Bitcoin Hyper (HYPER) befindet sich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung und steht vor seinem ersten möglichen Hype. Das Projekt verfolgt das ambitionierte Ziel, eine funktionsfähige Layer-2-Blockchain für Bitcoin zu entwickeln, da Bitcoin bislang keine eigene L2-Lösung besitzt und nach heutigen Standards extrem langsam ist.

Bitcoin Hyper baut auf der Solana Virtual Machine auf und soll die Effizienz von Solana mit Bitcoins Marktposition fusionieren. Diese Innovation könnte starke Impulse für das gesamte Bitcoin-Ökosystem bieten und völlig neue Anwendungsfälle erschließen. Der HYPER-Token ist noch nicht an Kryptobörsen gelistet und kann derzeit ausschließlich über die offizielle Website im Presale erworben werden. Bis heute sind bereits über 12 Millionen Dollar an Funding von interessierten Investoren geflossen, wobei HYPER aktuell zum Preis von 0,012815$ verfügbar ist.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.