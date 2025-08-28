Bitcoin-Kurs-Prognose: US-Inflationsdaten zeigen weitere Richtung

Heute sind wieder wichtige US-Wirtschaftsdaten erschienen, welche sich auch bei den Finanzmärkten bemerkbar gemacht haben. Wie dieser genau ausgefallen sind und was sie über die weitere Richtung von BTC sagen, erfahren Sie jetzt in der Bitcoin-Kurs-Prognose.

Diese Faktoren wirken sich nun auf den Bitcoin-Kurs aus

Heute waren vor allem die US-Wirtschaftsdaten wieder von besonderer Relevanz. So wurde unter anderem die PCE-Kernrate veröffentlicht, welche mit 2,5 % so hoch wie die Erwartungen und deutlich niedriger als die vorherigen 3,5 % ausgefallen ist.

Da die amerikanische Notenbank im Zusammenhang mit der Inflation vor allem auf diesen Indikator schaut und dieser zuletzt nur einen impulsiven Anstieg zeigte, der wieder aufgegeben wurde, ist somit die Hoffnung auf eine Zinssenkung im September wiederum gestiegen.

Allerdings gibt es auch einige Faktoren, welche die Wahrscheinlichkeit verringern. So waren die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfen mit 1,954 Mio. niedriger als die Prognosen von 1,970 Mio. und der vorherige Messzeitraum mit 1,961 Mio. Anträgen.

US Q2 GDP first revision 3.3%, Exp. 3.1%, Originally 3.0% - zerohedge (@zerohedge) August 28, 2025

Aber auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen mit 229.000 unter den Erwartungen von 231.000 und den vergangenen Messdaten von 234.000. Ebenfalls war das BIP in diesem Quartal mit 3,3 % höher als die Konsensschätzungen mit ihren 3,0 % und die vorherigen 0,4 %.

Da die Fed zuletzt das Risiko eines schwachen Arbeitsmarktes über das der Inflation gestellt hat, wird dieser Umstand durch die starken Daten nun etwas verringert. Aber auch die robuste Wirtschaft gibt ein ähnliches Signal.

Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung in den USA im September hat sich nach den Daten von rund 87 % auf mittlerweile 85 % verringert. Somit gehen die Märkte nach den weniger eindeutigen Daten weiterhin mehrheitlich von einer dovishen Geldpolitik aus.

Jetzt bei Bitcoin-Investment Gebühren sparen!

Bitcoin-Kurs-Prognose: Das passiert als Nächstes

Die amerikanischen Aktienmärkte sind im Premarket minimal gestiegen, während der Dollar-Index durch die Nachricht 0,20 % an Wert verlor und jetzt bei 97,903 steht. Ebenso sind die Zinsen der 10Y US-Bonds minimal um 0,01 auf 4,228 % gefallen, während die der 2y US-Bonds um 0,012 auf 3,635 % gestiegen ist. Derweilen hat Gold 0,26 % seines Wertes verloren und notiert bei 3.399 USD.

Die Zinsen der 2y US-Bonds steigen, womit die Märkte im kurzfristigen Zeitrahmen sogar mit einer etwas zurückhaltenden Position der Notenbank rechnen. Allerdings deuten viele andere Zeichen auf eine tendenziell akkommodierende Geldpolitik hin. Daher konnte auch Bitcoin dadurch um 0,3 % auf 113.307 USD steigen.

Dennoch favorisieren die Institutionen derzeit ETH, dass sich bisher noch nicht so gut wie BTC selbst entwickelt hat. So haben die Bitcoin-ETFs im August Abflüsse in Höhe von 800 Mio. USD verzeichnet, während die von Ethereum 4,0 Mrd. USD hinzugewonnen haben. Generell ist kurzfristig mit einer stärkeren ETH-Entwicklung zu rechnen.

ETF Flows in August



BTC: -$800 million

ETH: +4.0 billion



There is a relentless bid for ETH atm.



(h/t @FarsideUK) - Matt Hougan (@Matt_Hougan) August 28, 2025

Allerdings sollte auch das BTC-ETH-Verhältnis beobachtet werden, welches indessen an einem Boden angekommen ist, so das temporäre Gegenbewegungen möglich sind. Dies würde sich auch mit der Saisonalität decken, wobei der September etwas bärischer ist, bevor mit Oktober und November die bullischen Monate beginnen. Dabei könnte BTC als sicherer Hafen temporär bevorzugt werden.

Außerdem ist eine Zinssenkung im ersten Monat zu etwas mehr als 60 % negativ beendet worden. Sollten sie ausbleiben und stärkere Wirtschaftsdaten kommen, wäre es bärisch und vice versa. Bis Jahresende sollten hingegen Bitcoin-Kurse von 150.000 bis 200.000 USD angelaufen werden. Auf dem Weg dorthin können potenzielle Rücksetzer bis auf 95.600 USD nachgekauft werden

Jetzt beste Bitcoin-Wallet entdecken!

HYPER könnte die Bitcoin-Kurs-Prognose vollkommen verändern

Bei vielen Bitcoin-Kurs-Prognosen wurde noch nicht die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper berücksichtigt, welche erst vor kurzem ihren Presale gestartet hat. Denn von dieser versprechen sich einige Analysten und Investoren eine deutlich höhere Nachfrage für BTC selbst. Schließlich wird die führende Kryptowährung somit weniger ein Wertspeicher, sondern ein aktives Web3-Asset.

Dafür muss jedoch zunächst eine Leistungsverbesserung durchgeführt werden. Bitcoin Hyper verwendet die SVM (Solana Virtual Machine), die sich die exzellente Skalierbarkeit von Solana zunutze macht. Dessen Layer-1 erreicht eine theoretisch unendliche Bandbreite, eine Verzögerung von unter 100 ms und Gebühren von weniger als 1 Cent.

Von diesen Eigenschaften profitiert dann auch Bitcoin, damit er überhaupt seine Rolle als potenzielle Weltleitwährung einnehmen kann. Dabei positioniert sich Bitcoin Hyper als die schnellste Bitcoin-Layer-2 mit einer eigenen App-Ebene, um weiteres Wachstum zu entfesseln.

Auf dieser können dezentrale Anwendungen der unterschiedlichsten Sektoren veröffentlicht werden, wobei sogar der Hochleistungsbereich unterstützt wird. Vielen dieser Branchen wird in den nächsten Jahren ein Wachstum auf Billionen US-Dollar prognostiziert wie KIs, grenzüberschreitende Zahlungen und Tokenisierung.

Bitcoin Hyper positioniert sich als der Hauptprofiteur des nächsten Bitcoin-Wachstumskapitels, da er für die Gebühren der Layer-2 benötigt wird. Daher konnte das Fundraising auch schon 12,54 Mio. USD erzielen. Für die nächsten 21 Stunden steht der HYPER-Token noch für einen Preis in Höhe von 0,012815 USD zur Verfügung. Somit kann man den späteren Investoren an den Börsen zuvorkommen.

Jetzt Bitcoin Hyper entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.