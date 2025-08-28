Neuss (ots) -Vertrauen ist die Basis für eine gute und dauerhafte Kundenbeziehung: Mobilize Financial Services hat Platz 1 in der aktuellen Studie des F.A.Z.-Instituts "Deutschlands vertrauenswürdigste Unternehmen 2025" bei den Autobanken erreicht und ist zum zweiten Mal in Folge Branchensieger.In der Studie des F.A.Z.-Instituts wurden über Social Media Monitoring rund 28,2 Millionen Nennungen zu etwa 17.100 Unternehmen aus verschiedenen Branchen innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2025 erfasst und ausgewertet.Untersuchungsfelder bei "Deutschlands vertrauenswürdigste Unternehmen 2025" waren die Kategorien Vertrauen sowie Management, Arbeitgeber, Wirtschaftlichkeit, Produkt & Service und Nachhaltigkeit.Über Mobilize Financial ServicesMobilize Financial Services ist die Marke für die Automobilbank RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI Versicherungs-Service GmbH über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.mobilize-fs.deOriginal-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/6106236