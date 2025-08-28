EQS-News: Smartbroker Holding AG
Halbjahreszahlen besser als erwartet, Vorstand prüft Anpassung der Gesamtjahresprognose
Berlin, 28. August 2025 - Nach vorläufigen Zahlen erreicht die Smartbroker Holding AG auf Gruppenebene im ersten Halbjahr Umsatzerlöse in Höhe von ca. € 32,3 Mio. (Vorjahr: € 25,5 Mio.) und ein EBITDA* im Umfang von ca. € 0,1 Mio. (Vorjahr € 2,9 Mio.). Im Bereich Transaktionen konnten ca. 37.000 Neukunden für den Smartbroker+ gewonnen werden (Vorjahr ca. 5.000). Umsatz, EBITDA* wie auch die Neukundenzahl liegen damit über den eigenen Erwartungen.
Hintergrund dieser positiven Entwicklung ist zum einen, ein besser als geplantes operatives Geschäft im Mediabereich sowie im Bereich Brokerage die Zunahme der Trades je Kunde, was zu insgesamt deutlich mehr Trades als geplant geführt hat.
Vor diesem Hintergrund prüft der Vorstand, ob die Gesamtjahresprognose anzupassen ist.
* Die Kennzahl EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.
