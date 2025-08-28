Hamburg (ots) -Mitten in der sich wandelnden Arktis öffnet sich ein neues Kapitel für außergewöhnliche Polar-Abenteuer: Das Hamburger Unternehmen The Polarship GmbH (https://thepolarship.com/de/) startet mit exklusiven Expeditionsreisen für maximal 12 Gäste in den Markt. Der traditionsreiche Eisbrecher Terschelling wurde umfassend modernisiert und zum Expeditionsschiff mit sechs Kabinen umgebaut. An Bord erleben Abenteuerlustige maßgeschneiderte, naturnahe Expeditionsreisen in einige der entlegensten Regionen der Erde - von den Fjorden Nordnorwegens über Spitzbergen bis nach Grönland.Wilde Schönheit der Arktis: Reisen abseits der klassischen RoutenIn einer Zeit, in der Mega-Kreuzfahrtschiffe die Ozeane dominieren, setzt The Polarship bewusst auf kleine, exklusive Expeditionen. Die hochseetaugliche Terschelling ermöglicht ihren Gästen ein hohes Maß an Intimität, persönlicher Betreuung und Nähe zur Natur. Dank ihrer eisgängigen Konstruktion und der erfahrenen siebenköpfigen Crew erreicht sie Orte, die für große Schiffe unzugänglich sind. Expeditionsteilnehmer können sich auf Erkundungen mit Zodiacs, Begegnungen mit Wildtieren wie Eisbären, Walen oder Seevögeln sowie auf Aktivitäten wie Wandern, Skifahren oder sogar Schnorcheln mit Orcas freuen - und alles zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis."Unsere Gäste sollen nicht die unberührte Schönheit der Arktisnicht nur betrachten - sie sollen sie hautnaherleben", sagt Johanna Schäfer (https://thepolarship.com/de/about-us/), Geschäftsführerin von The Polarship. "Deshalb können wir jede Reise flexibel und individuell planen - je nach Wetter, Tierwelt und den Wünschen der Gäste."Von der Küstenwache zum Expeditionsjuwel: Ein Schiff mit bewegter GeschichteDie Terschelling blickt auf eine beeindruckende Historie zurück: 1963 als Bojenleger und Feuerlöschboot für die niederländische Küstenwache gebaut, war sie jahrzehntelang im anspruchsvollen Einsatz auf der Nordsee. Später half sie als Tauchbergungsschiff bei bedeutenden Projekten wie der Bergung von Goldbarren aus dem historischen Wrack der Rooswijk sowie von Artefakten des legendären Kriegsschiffs Mary Rose.Heute erstrahlt die Terschelling mit ihren neuen Besitzern in neuem Glanz. Ein großzügiger Panoramasalon mit 70 Quadratmetern Fläche und großen Fenstern für eine atemberaubende Aussicht auf die Eislandschaften sowie sechs komfortable Kabinen mit eigenem Bad garantieren den Gästen eine Kombination aus Sicherheit, Komfort und Abenteuer. "Wir möchten mit der Terschelling zeigen, dass man auch in der Kreuzfahrtbranche neue Wege gehen kann: klein, nachhaltig, persönlich und naturverbunden. Statt Entertainment steht bei uns das Erlebnis der Landschaften und Tierwelt im Mittelpunkt", betont Jarren Flack (https://thepolarship.com/de/about-us/), Mitgründer und erfahrener Polarsegler.Die Gründer von The Polarship: Expeditionsexpertise trifft UnternehmergeistMit der Gründung der Polarship GmbH haben sich Johanna Schäfer und Jarren Flack einen Traum erfüllt. Der britische Kapitän Flack segelte in den vergangenen neun Jahren durch die Gewässer von Island, Grönland, Spitzbergen und Norwegen und bringt seine Erfahrung aus Expeditionsfahrten auf Schiffen wie der MS Cape Race und der MV Togo ein. Die Hamburgerin Schäfer verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Medienbranche und verbindet Unternehmergeist mit Leidenschaft für nachhaltiges Reisen.Von solch kleinen, aber feinen Schiffen existieren nur wenigeDeshalb sei ein Schiff, das in die echte Wildnis der Arktis vordringen kann, sehr begehrt, erzählt Johanna Schäfer - bei Arktisreisen-Unternehmen, die das ganze Schiff chartern, bis hin zu Einzelpersonen, die auf den geplanten Themenreisen ein einmaliges Abenteuer erleben wollen. "Unsere Stärke liegt in der Kombination aus nautischem Wissen und unternehmerischem Denken", sagt sie. "Wir möchten ein Produkt anbieten, das nicht nur einzigartig ist, sondern auch eine klare Haltung hat: bewusst, respektvoll und voller Leidenschaft für die Arktis."Über The Polarship GmbH:Die The Polarship GmbH mit Sitz in Hamburg bietet exklusive Arktisexpeditionen auf dem Expeditionsschiff Terschelling an. Mit Platz für nur 12 Gäste verbindet das Unternehmen Abenteuer, Komfort und Nachhaltigkeit. Ziel ist es, intensive Naturerlebnisse zu ermöglichen und Reisende auf eine persönliche und verantwortungsvolle Weise an die Wunder der Arktis heranzuführen.https://thepolarship.com/de/Pressekontakt:The Polarship GmbHJohanna SchäferAlte Landstraße 14822339 HamburgTelefon: +49 176 810 38860E-Mail: johanna@thepolarship.comOriginal-Content von: The Polarship GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180665/6106252