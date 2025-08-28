© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEDer US-Elektronikhändler Best Buy meldet starke Quartalszahlen: Die Nachfrage nach KI-Technik und Gaming sorgt für Gewinnplus, die Prognose bleibt vorsichtig.Best Buy hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn übertroffen und damit die Prognosen der Wall Street geschlagen. Der US-Elektronikhändler profitierte von starker Nachfrage nach Computern, Smartphones und Zubehör, die zunehmend mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind. Auch der Verkaufsstart der neuen Nintendo Switch 2 im Juni sorgte für einen deutlichen Schub. Die Konsole war sowohl online als auch in den Filialen schnell vergriffen, wobei Best Buy als zentraler Vertriebspartner fungierte. Onlinehandel bleibt Wachstumstreiber Die …Den vollständigen Artikel lesen ...
